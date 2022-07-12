Левандовски прибыл в Мюнхен и начнет тренироваться с «Баварией». «Барселона» хочет решить вопрос с его трансфером до вылета в США в субботу

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Нападающий Роберт Левандовски готов возобновить тренировки с «Баварией».

12 июля поляк должен прибыть в расположение клуба и начать предсезонную подготовку. Bild информирует о том, что футболист уже прилетел в Мюнхен.

Тем временем «Барселона» продолжает работу над трансфером лучшего бомбардира Бундеслиги.

По сведениям Mundo Deportivo, она рассчитывает договориться с «Баварией» уже на этой неделе – до отправки в предсезонное турне по США, запланированной на 16 июля.

Также решить вопрос поскорее хочет и «Бавария». Немецкий клуб опасается, что Левандовски будет освистан в субботу, когда состоится презентация команды на «Альянц Арене».

Как сообщалось ранее, «Барселона» планирует удовлетворить требования «Баварии» в части суммы трансфера.

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