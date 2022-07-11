Экс-судья Егоров о падении Зиньковского: «Пенальти надо было назначать. Вратарь и защитник «Зенита» мяча не коснулись»

Экс-арбитр ФИФА увидел ошибку судьи в пользу в игре со .

Вчера в матче за OLIMPBET Суперкубок России клуб из Санкт-Петербурга дома разгромил москвичей (4:0).

На 59-й минуте матча при счете 3:0 в пользу «Зенита» вратарь петербуржцев столкнулся с защитником и полузащитником Антоном Зиньковским в штрафной площади. Судьи во главе с приняли решение не назначать 11-метровый.

– Был ли пенальти в моменте с Зиньковским и Одоевским?

– То, что я видел – это одиннадцатиметровый удар. Надо было назначать. Это моя точка зрения, мое мнение. Был бы я главным в том матче, поставил бы.

Конкретно этот эпизод я пересмотрел сегодня, здесь должен быть одиннадцатиметровый удар. Зиньковский играет в мяч, вратарь и защитник мяча не касаются, – сказал .

Фото: кадры из трансляции