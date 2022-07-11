Экс-судья Егоров о падении Зиньковского: «Пенальти надо было назначать. Вратарь и защитник «Зенита» мяча не коснулись»

Экс-арбитр ФИФА увидел ошибку судьи в пользу «Зенита» в игре со «Спартаком».
Вчера в матче за OLIMPBET Суперкубок России клуб из Санкт-Петербурга дома разгромил москвичей (4:0).
На 59-й минуте матча при счете 3:0 в пользу «Зенита» вратарь петербуржцев Даниил Одоевский столкнулся с защитником Дмитрием Чистяковым и полузащитником «Спартака» Антоном Зиньковским в штрафной площади. Судьи во главе с Владимиром Москалевым приняли решение не назначать 11-метровый.
– Был ли пенальти в моменте с Зиньковским и Одоевским?
– То, что я видел – это одиннадцатиметровый удар. Надо было назначать. Это моя точка зрения, мое мнение. Был бы я главным в том матче, поставил бы.
Конкретно этот эпизод я пересмотрел сегодня, здесь должен быть одиннадцатиметровый удар. Зиньковский играет в мяч, вратарь и защитник мяча не касаются, – сказал Игорь Егоров.
Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»