Экс-судья Федотов считает, что Москалев должен был назначить пенальти в ворота «Зенита» за столкновение Одоевского с Зиньковским

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Игорь Федотов считает, что Владимир Москалев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита»

На 59-й минуте матча против «Спартака» (3:0, второй тайм) вратарь петербуржцев Даниил Одоевский столкнулся с защитником Дмитрием Чистяковым и полузащитником москвичей Антоном Зиньковским в штрафной площади. Судьи приняли решение не назначать 11-метровый. 

«Ошибается Москалев! Вратарь «Зенита» не успевает сыграть в мяч и врезается ногами в Зиньковского.

Правильное решение: 11-метровый удар и желтая карточка», – написал бывший арбитр в своем телеграм-канале. 

 

Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»

 

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