Экс-судья Федотов считает, что Москалев должен был назначить пенальти в ворота «Зенита» за столкновение Одоевского с Зиньковским

считает, что Владимир Москалев ошибочно не назначил пенальти в ворота .

На 59-й минуте матча против (3:0, второй тайм) вратарь петербуржцев столкнулся с защитником и полузащитником москвичей Антоном Зиньковским в штрафной площади. Судьи приняли решение не назначать 11-метровый.

«Ошибается Москалев! Вратарь «Зенита» не успевает сыграть в мяч и врезается ногами в Зиньковского.

Правильное решение: 11-метровый удар и желтая карточка», – написал бывший арбитр в своем телеграм-канале.

Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»