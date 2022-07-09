Экс-судья Федотов считает, что Москалев должен был назначить пенальти в ворота «Зенита» за столкновение Одоевского с Зиньковским

Игорь Федотов считает, что Владимир Москалев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита».
На 59-й минуте матча против «Спартака» (3:0, второй тайм) вратарь петербуржцев Даниил Одоевский столкнулся с защитником Дмитрием Чистяковым и полузащитником москвичей Антоном Зиньковским в штрафной площади. Судьи приняли решение не назначать 11-метровый.
«Ошибается Москалев! Вратарь «Зенита» не успевает сыграть в мяч и врезается ногами в Зиньковского.
Правильное решение: 11-метровый удар и желтая карточка», – написал бывший арбитр в своем телеграм-канале.
Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»