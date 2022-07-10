Гендиректор «Зенита» о падении Зиньковского: «Если за это давать пенальти, то надо переводить из футбола в игру в мягкие игрушки»

Гендиректор высказался после матча со (4:0).

Александр Медведев прокомментировал судейство в игре за .

— Довольны тем, как команда готовится к сезону?

— Да, все по плану. Все работали, турнир помог набрать игровой тонус. Были хорошие игры, соперники — «Нижний Новгород», «Сочи» и ЦСКА. Мы удовлетворены подготовкой, теперь готовимся к первому матчу в чемпионате.

— Нет опасений, что большинство, несмотря на яркую победу, будут обсуждать пенальти, который не поставили на Зиньковском?

— Если из-за этого давать пенальти, то надо переводить из футбола в игру в мягкие игрушки. Это не пенальти, – сказал .