Салихамиджич завтра вылетит на переговоры по де Лигту, «Юве» хочет 75-80 млн евро плюс бонусы

начнет переговоры о трансфере защитника Маттейса де Лигта.

Спортивный директор мюнхенского клуба завтра вылетит в Турин, чтобы приступить к обсуждению перехода 22-летнего футболиста сборной Нидерландов.

Туринцы настаивают на компенсации в 75-80 миллионов евро плюс бонусы.

Ранее сообщалось, что де Лигт будет получать 17-19 млн евро в год до налогов, если перейдет в «Баварию», «Юве» платит ему 9-10 млн евро чистыми.

Маттейс отыграл 42 матча за «Ювентус» в минувшем сезоне и забил 3 гола. Статистику защитника можно изучить здесь.