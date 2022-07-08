«Бавария» хочет подписать с де Лигтом 5-летний контракт, есть устная договоренность. «Юве» хочет подписать Кулибали на замену

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«Бавария» работает над трансфером защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта.

Чемпион Германии планирует подписать с игроком сборной Нидерландов контракт до 2027 года, сообщает журналист Sky Deutschland Флориан Плеттенберг. При этом у сторон уже есть устно соглашение о переходе.

Сейчас «Бавария» готовит первое официальное предложение о трансфере.

На замену 22-летнему игроку «бьянконери» планируют подписать защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

Маттейс отыграл 42 матча за «Ювентус» в минувшем сезоне и забил 3 гола. Статистику защитника можно изучить здесь.

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