Де Лигт хочет перейти только в «Баварию». Клуб сделает предложение «Юве» в ближайшие дни

Защитник Маттейс де Лигт рассматривает только вариант с «Баварией».

Сообщалось, что 22-летний игрок сборной Нидерландов уже дал согласие на переход в мюнхенский клуб.

Ранее стало известно, что на де Лигта претендует и «Челси». Также футболистом интересовался «Манчестер Сити».

Переговоры спортивного директора «Баварии» с коллегой из «Юве» Федерико Керубини о трансфере защитника прошли позитивно.

В ближайшие дни чемпионы Германии сделают стартовое предложение по де Лигту, при этом туринцы оценивают его в 80 млн евро.