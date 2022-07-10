«Челси» может купить Упамекано, если де Лигт перейдет в «Баварию»

Защитник «Баварии» может перейти в «Челси».

Лондонский клуб намерен этим летом подписать минимум двух центральных защитников. «Синим» интересны Упамекано, Маттейс де Лигт из «Ювентуса» и из «Севильи».

Владелец «Челси» провел переговоры о трансфере де Лигта, но в клубе знают о серьезной конкуренции со стороны «Баварии».

Переезд Маттейса в Мюнхен может способствовать уходу Упамекано из «Баварии». «Челси» следит за развитием ситуации.

Еще одна альтернатива де Лигту – Кунде. Он был близок к трансферу в еще прошлым летом.