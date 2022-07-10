«Челси» может купить Упамекано, если де Лигт перейдет в «Баварию»

Теги Бавария Челси Ювентус премьер-лига Англия бундеслига Германия Севилья серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Дайо Упамекано Маттейс де Лигт Жюль Кунде Тодд Боэли Футбол

Защитник «Баварии» Дайо Упамекано может перейти в «Челси».

Лондонский клуб намерен этим летом подписать минимум двух центральных защитников. «Синим» интересны Упамекано, Маттейс де Лигт из «Ювентуса» и Жюль Кунде из «Севильи».

Владелец «Челси» Тодд Боэли провел переговоры о трансфере де Лигта, но в клубе знают о серьезной конкуренции со стороны «Баварии».

Переезд Маттейса в Мюнхен может способствовать уходу Упамекано из «Баварии». «Челси» следит за развитием ситуации.

Еще одна альтернатива де Лигту – Кунде. Он был близок к трансферу в «Челси» еще прошлым летом.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные