«Челси» может купить Упамекано, если де Лигт перейдет в «Баварию»

Защитник «Баварии» Дайо Упамекано может перейти в «Челси».
Лондонский клуб намерен этим летом подписать минимум двух центральных защитников. «Синим» интересны Упамекано, Маттейс де Лигт из «Ювентуса» и Жюль Кунде из «Севильи».
Владелец «Челси» Тодд Боэли провел переговоры о трансфере де Лигта, но в клубе знают о серьезной конкуренции со стороны «Баварии».
Переезд Маттейса в Мюнхен может способствовать уходу Упамекано из «Баварии». «Челси» следит за развитием ситуации.
Еще одна альтернатива де Лигту – Кунде. Он был близок к трансферу в «Челси» еще прошлым летом.