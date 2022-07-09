Семак о «Зените»: «Остановимся в развитии – нас съедят, и не спасут ни состав, ни мастерство»

Главный тренер «Зенита» рассказал о подготовке к новому чемпионату России.

«Сейчас ни одна команда не готова на 100%. Сезон только начинается, команды вкатываются. Какой «Зенит» мы увидим, пока сказать сложно, но основной наш костяк понятен. Наши новички, уверен, помогут, но играть будут те, кто больше этого достоин.

Что касается всех преждевременных наград… Это футбол. Наша работа не говорить, а работать. Если мы будем заслуживать того места, на котором были в прошлом сезоне, значит, займем его.

Если остановимся в своем развитии, нас быстро съедят. Здесь уже ничего не спасет: ни состав, ни мастерство. Надо работать», – сказал Семак.

«Зенит» не проигрывает московским клубам 16 матчей – с августа 2020 года