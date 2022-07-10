«Из «Зенита» надо делать базовый клуб сборной, как в СССР. И тренером сборной назначить Семака». Член комитета по этике Созин о Суперкубке

Член комитета по этике РФС призвал сделать «Зенит» базовым клубом сборной России.

Вчера в матче за OLIMPBET Суперкубок России «Зенит» дома разгромил «Спартак» (4:0).

«Конечно, противостоянием матч и назвать нельзя. Ну что это такое, два удара в створ ворот? Да, может, был пенальти. Но я хотел сказать не об этом, все-таки играли первая и десятая команда, у которой новый тренер.

Главный вывод после этого матча другой. И в СССР, и даже в России в разных видах спорта создавали базовый клуб для сборной. В хоккее – ЦСКА, который брал лучших, и сборная отлично выступала. В футболе – киевское .

Это помогало развитию команды. И сколько бы сейчас ни говорили плохого про «Зенит» и , в этой команде играют лучшие игроки страны. Да, может, без вратаря и пары защитников. Но в сборной тоже играли 10 игроков «Динамо» и Дасаев.

Из «Зенита» надо делать базовый клуб сборной, как в СССР. И тренером сборной надо назначить Семака.

Хотя дело здесь не в Семаке, не в Карпине, вообще не в фамилиях. Просто тренером должен быть тот, кто тренирует базовую команду. Я верю, что сборная вернется, и базовый клуб для нее, глядя на историю, – это оптимальное решение в нашей ситуации», – сказал Андрей Созин.