Юрий Гаврилов: «Ну какая Семак легенда? «Спартак» Романцева 8 лет подряд был чемпионом. У «Зенита» просто есть возможности приобрести игроков чуть получше»

Бывший игрок «Спартака» не считает легендой тренера «Зенита» .

Клуб из Санкт-Петербурга вчера на своем поле разгромил «Спартак» (4:0) в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Семак выиграл 8-й трофей во главе и 3-й Суперкубок, повторив рекорд .

«Семак – легенда? Да ладно, ну какая легенда. Вы что! Учитывайте разницу чемпионатов.

Может, Семак и обгонит Семина по числу Суперкубков в этом году. Но был «Спартак» Романцева… Он восемь лет подряд (не подряд: 1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 годы – прим. Sports.ru) становился чемпионом России! Хотя и здесь такое может быть.

Что значит Семак – гений? Просто у них есть финансовые возможности приобрести игроков чуть получше. Не могу сказать, что они сверхъестественные.

Даже по вчерашней игре я бы не сказал, что «Спартак» был совсем уж плох. «Зенит» использовал ситуации, а красно-белые даже один мяч не смогли забить», – сказал .

«Зенит» победил «Спартак» на классе, но не наиграл на 4:0 (признал даже Семак). Сантос – лучший игрок

Про Семака говорят: «На его месте любой бы побеждал». Это ложь