Рудковская о Шакире и Пике: «Прям как у меня история 15 лет назад. Очередной испанский Батурин!»

поддержала Шакиру в конфликте с .

Певица и защитник «Барселоны» расстались и сейчас готовятся к суду об опеке на двумя общими сыновьями.

«Звездный футболист Жерар Пике хочет отнять у Шакиры детей и получить полную опеку над ними. Прям как у меня история 15 лет назад! Один в один!

Певица захотела переехать с сыновьями в Майами, где у нее живут родственники, а вот футболист-изменщик против. Ему хочется, чтобы дети проживали с ним в Каталонии.

У меня вопрос? Какие доводы он будет приводить в суде, чтобы получить полную опеку? И с кем будут дети, когда он будет шастать с очередной пассией по барам?1

Ну ладно был бы пай-папа, а Шакира – изменщица и загульная! Тогда можно было еще мотив и логику понять! А так? Очередной испанский Батурин!!!

Всем сердцем буду переживать за Шакиру! Сил и мужества ей», – написала жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Напомним, Рудковская с 2001 по 2008 год была замужем за миллионером Виктором Батуриным. Пара воспитывала двоих сыновей – Андрея и Николая. По словам Яны, при разводе ей пришлось пройти через 221 суд.

💔💔 Как Пике и Шакира влияли на карьеры друг друга и почему не женились даже после 10 лет и двух детей

Пике и Шакира расстаются. Это была красивая история – она началась с ЧМ-2010 и песни Waka Waka