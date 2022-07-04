Шакира готова нанести ущерб репутации Пике. Ее люди собирают данные о поведении игрока «Барселоны»

Шакира и готовы к ожесточенной борьбе за опеку над детьми.

Колумбийская певица после расставания с защитником «Барселоны» намерена увезти двух их общих сыновей в Майами, а футболист намерен помешать этому. Бывшие партнеры наняли адвокатов и готовятся к судебному процессу.

Пике и Шакира недавно встретились и обсудили ситуацию, однако отказ игрока отпускать детей с матерью в США вызвал гнев латиноамериканской артистки. Она пригрозила раскрыть некоторые секреты Жерара, осветить его неоднозначную деятельность и подробности его личной жизни, которые до сих пор оставались неизвестными.

«Она поняла, что не знала мужчину, с которым жила. Она не собирается останавливаться», – рассказал источник Informalia.

Одна из причин, по которой Шакира уезжает из Барселоны, заключается в том, что женщина не может жить рядом с семьей Пике. Певица приступила к активным действиям.

«Шакира готова на все. Ей было не привыкать к флирту Пике, но она никогда не думала, что он изменял ей. Ей придется разыграть козырную карту. У нее теперь есть люди, которые ищут информацию и составляют подробный отчет о Пике и его поведении.

Есть некоторые сюрпризы, которые никого не оставят равнодушным к этому делу. Они знают вещи, которые сильно его ранят, и не только в отношении семейных дел», – рассказал источник.

Те, кто хорошо знают Шакиру, сейчас утверждают, что Пике «нажил себе нежелательного врага». И сам футболист и осознает, какой ущерб она может нанести его репутации.

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