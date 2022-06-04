Пике и Шакира объявили о расставании после 12 лет отношений. Сообщалось, что игрок «Барсы» изменял певице

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Жерар Пике и Шакира объявили о расставании.

Пара официально объявила об этом в совместном заявлении.

«С сожалением сообщаем, что наши пути расходятся. 

Ради благополучия наших детей, которые для нас главный приоритет, мы просим проявить уважение к частной жизни. Спасибо за понимание», – говорится в заявлении.

Защитник «Барселоны» и певица были вместе почти 12 лет, но не состояли в официальном браке. У пары двое детей – Милан (9 лет) и Саша (6 лет).

Сообщалось, что пара рассталась из-за измен Пике.

Писали, что Пике якобы изменил Шакире с мамой Гави. Это правда? Сейчас разберемся

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