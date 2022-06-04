Пике и Шакира объявили о расставании после 12 лет отношений. Сообщалось, что игрок «Барсы» изменял певице

Жерар Пике и Шакира объявили о расставании.
Пара официально объявила об этом в совместном заявлении.
«С сожалением сообщаем, что наши пути расходятся.
Ради благополучия наших детей, которые для нас главный приоритет, мы просим проявить уважение к частной жизни. Спасибо за понимание», – говорится в заявлении.
Защитник «Барселоны» и певица были вместе почти 12 лет, но не состояли в официальном браке. У пары двое детей – Милан (9 лет) и Саша (6 лет).
Сообщалось, что пара рассталась из-за измен Пике.
Писали, что Пике якобы изменил Шакире с мамой Гави. Это правда? Сейчас разберемся