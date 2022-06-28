«Пике страдает. Не слушайте новости, которые пытаются выставить его легкомысленным человеком, лишенным чувств». Лапорта о расставании Жерара с Шакирой

высказался о состоянии после расставания с Шакирой.

Защитник «Барселоны» и певица расстались после 12 лет отношений. Сообщалось, что футболист изменял возлюбленной.

«Пике страдает. В нашем воображении у игроков есть слава, деньги и все, что нам нравится, но они люди, а Пике – отличный человек.

Он один из капитанов, ему очень повезло, и он многое дал нашей команде.

Несмотря на то, что у него, отца маленьких детей, сложились совсем не прекрасные обстоятельства, Пике заслуживает всяческой поддержки и любви болельщиков. Не слушайте новости, которые пытаются выставить его легкомысленным человеком, лишенным чувств.

Мне повезло, что я знаю его и отношусь к нему как к человеку. Он необыкновенный человек, который страдает. И мы должны ему помочь», – сказал президент «Барселоны».

Пике просто ненавидят в Колумбии

Пике и Шакира расстаются. Это была красивая история – она началась с ЧМ-2010 и песни Waka Waka