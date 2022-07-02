Пике и Шакира готовятся судиться. Игрок «Барселоны» хочет быть опекуном их сыновей

Защитник «Барселоны» хочет, чтобы двое его сыновей жили с ним.

По сведениям Marca, футболист хочет стать законным опекуном Милана и Саши и считает, что они должны остаться в Каталонии, где и провели всю жизнь.

Певица Шакира, их мать и бывшая сожительница Жерара, намерена перевезти мальчиков в Майами, поскольку в Барселоне оставаться не желает.

В рамках подготовки к судебному разбирательству Пике обратился к адвокату Тамбореро Абогадосу, специализирующемуся на разводах, защищать интересы поп-исполнительницы будет Пилар Мане, семейный юрист.

💔💔 Как Пике и Шакира влияли на карьеры друг друга и почему не женились даже после 10 лет и двух детей

Пике и Шакира расстаются. Это была красивая история – она началась с ЧМ-2010 и песни Waka Waka