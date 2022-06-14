Хави спрашивал Пике о расставании с Шакирой и просил снизить бизнес-активность. Тренер сказал, что Жерар не будет играть, если не сосредоточится на «Барсе»

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Хави считает, что личные проблемы могут повлиять на игру Жерара Пике за «Барселону».

Центральный защитник каталонцев знает, что тренер не видит его игроком стартового состава на следующий сезон.

Источники, близкие к Хави, сообщили Mundo Deportivo, что в разговоре с Пике тренер спросил, какова его ситуация в личной жизни (напомним, игрок и певица Шакира недавно расстались после 12 лет отношений), поинтересовался его состоянием после травм и спросил о мотивации.

Хави сказал Пике, что он не будет играть за «Барсу» в случае, если не будет на сто процентов сосредоточен на футболе. Также тренер подчеркнул, что Пике должен вести умеренную жизнь, снизить бизнес-активность и, что самое важное, должен адаптировать зарплату к нуждам «Барселоны».

Пике сообщил Хави, что хочет остаться в команде и показать тренеру, что он ошибается. Жерар считает, что может стать лучшим защитником «Барселоны» – вне зависимости от того, кого клуб подпишет. Также Пике готов снизить зарплату, чтобы помочь «Барсе» подписать новичков.

Ситуация в личной жизни Пике стала главной темой разговора. Жерар заверил Хави, что личные проблемы не повлияют на его игру, а также заявил, что сейчас его мотивация еще выше, чем в 2008 году, когда он перешел в «Барселону». Сейчас защитник ежедневно работает индивидуально на базе «Барселоны», чтобы восстановиться от травмы. Жерар уверен, что к старту сезона он будет готов на максимум.

Хави поблагодарил Пике за то, что он играл травмированным и ставил команду на первое место. Однако, как полагает тренер, Жерар не полностью вовлечен в дела команды. Хави задавал вопросы об аудиозаписях разговоров Пике с главой Королевской испанской футбольной федерации Луисом Рубиалесом, которые были опубликованы в медиа некоторое время назад. Жерар заверил Хави, что на время отойдет от всех бизнес-вопросов и сосредоточится на «Барсе».

Между Хави и Пике нет конфликта. Тренер хотел внести ясность в отношениях с Жераром, так как понимает, что ему необходимо заниматься омоложением состава. Пике считает возможность продолжить играть за «Барсу» вызовом.

Пике и Шакира расстаются. Это была красивая история – она началась с ЧМ-2010 и песни Waka Waka

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