Хави спрашивал Пике о расставании с Шакирой и просил снизить бизнес-активность. Тренер сказал, что Жерар не будет играть, если не сосредоточится на «Барсе»

Хави считает, что личные проблемы могут повлиять на игру за «Барселону».

Центральный защитник каталонцев знает, что тренер не видит его игроком стартового состава на следующий сезон.

Источники, близкие к Хави, сообщили Mundo Deportivo, что в разговоре с Пике тренер спросил, какова его ситуация в личной жизни (напомним, игрок и певица Шакира недавно расстались после 12 лет отношений), поинтересовался его состоянием после травм и спросил о мотивации.

Хави сказал Пике, что он не будет играть за «Барсу» в случае, если не будет на сто процентов сосредоточен на футболе. Также тренер подчеркнул, что Пике должен вести умеренную жизнь, снизить бизнес-активность и, что самое важное, должен адаптировать зарплату к нуждам «Барселоны».

Пике сообщил Хави, что хочет остаться в команде и показать тренеру, что он ошибается. Жерар считает, что может стать лучшим защитником «Барселоны» – вне зависимости от того, кого клуб подпишет. Также Пике готов снизить зарплату, чтобы помочь «Барсе» подписать новичков.

Ситуация в личной жизни Пике стала главной темой разговора. Жерар заверил Хави, что личные проблемы не повлияют на его игру, а также заявил, что сейчас его мотивация еще выше, чем в 2008 году, когда он перешел в «Барселону». Сейчас защитник ежедневно работает индивидуально на базе «Барселоны», чтобы восстановиться от травмы. Жерар уверен, что к старту сезона он будет готов на максимум.

Хави поблагодарил Пике за то, что он играл травмированным и ставил команду на первое место. Однако, как полагает тренер, Жерар не полностью вовлечен в дела команды. Хави задавал вопросы об аудиозаписях разговоров Пике с главой Королевской испанской футбольной федерации Луисом Рубиалесом, которые были опубликованы в медиа некоторое время назад. Жерар заверил Хави, что на время отойдет от всех бизнес-вопросов и сосредоточится на «Барсе».

Между Хави и Пике нет конфликта. Тренер хотел внести ясность в отношениях с Жераром, так как понимает, что ему необходимо заниматься омоложением состава. Пике считает возможность продолжить играть за «Барсу» вызовом.

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