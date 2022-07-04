«Челси» предложили подписать Роналду и Неймара этим летом. Бразилец открыт к переходу в АПЛ

«Челси» предложили подписать и этим летом.

Как сообщает журналист Низаар Кинселла для Evening Standard, посредники предложили новому владельцу «Челси» Тодду Боэли подписать форварда и нападающего «ПСЖ» этим летом.

Это произошло после того, как Роналду попросил «Манчестер Юнайтед» отпустить его в случае, если поступит подходящее предложение. Неймар открыт к переходу в английский чемпионат.

Тренер Томас Тухель не хочет видеть бразильца в команде. Немец хочет избежать таких ошибок, как подписание Ромелу Лукаку за 97,5 млн фунтов прошлым летом.

В то же время уверенность в переходе Рахима Стерлинга из растет. Лондонский клуб надеется, что оформит сделку до того, как отправится в предсезонный тур по США в субботу.