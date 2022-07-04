Рангник предлагал «МЮ» продать Роналду зимой. Он считал, что клубу нужен форвард, способный прессинговать

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия возможные трансферы Ральф Рангник Джон Мерто Ричард Арнольд Футбол

Ральф Рангник предлагал «Манчестер Юнайтед» продать Криштиану Роналду.

По данным The Athletic, во время зимнего трансферного окна бывший тренер «Манчестер Юнайтед» несколько раз предлагал спортивному директору Джону Мерто и управляющему директору Ричарду Арнольду продать Роналду и подыскать ему замену. Ральф отправил несколько сообщений по электронной почте на эту тему.

Рангник считал будущее Роналду в «Манчестер Юнайтед» по завершении сезона неопределенным и считал, что пора начать работу по перестройке атакующей линии команды.

Кроме того, Рангник считал, что Роналду не принесет «Манчестер Юнайтед» долгосрочный успех, и думал, что трансфер игрока, который лучше подходит для его модели с высоким прессингом, принесет немедленные результаты и повлияет на выступление «МЮ» во второй части сезона. Но Мерто и Арнольд отказались идти на такой шаг.

Несмотря на это, Рангник использовал пресс-конференции, чтобы дать понять, в каком направлении должен двигаться «Манчестер Юнайтед». В частности, немец настаивал на том, что команде нужен новый форвард даже в случае, если Роналду останется.

Напомним, Рангник покинул «МЮ» в конце мая. После ухода с поста тренера он должен был стать консультантом клуба, но эту должность он не занял. «Юнайтед» сообщил, что это связано с обязанностями немца в сборной Австрии.

Роналду пропустит сегодняшнюю тренировку «МЮ» в связи с семейными обстоятельствами.

В минувшем сезоне 37-летний форвард забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

Ищем клуб для Роналду в ЛЧ: идеального варианта нет – «Челси» выглядит интереснее всех. Но с оговорками

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные