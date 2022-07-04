предлагал «Манчестер Юнайтед» продать .

По данным The Athletic, во время зимнего трансферного окна бывший тренер «Манчестер Юнайтед» несколько раз предлагал спортивному директору Джону Мерто и управляющему директору Ричарду Арнольду продать Роналду и подыскать ему замену. Ральф отправил несколько сообщений по электронной почте на эту тему.

Рангник считал будущее Роналду в «Манчестер Юнайтед» по завершении сезона неопределенным и считал, что пора начать работу по перестройке атакующей линии команды.

Кроме того, Рангник считал, что Роналду не принесет «Манчестер Юнайтед» долгосрочный успех, и думал, что трансфер игрока, который лучше подходит для его модели с высоким прессингом, принесет немедленные результаты и повлияет на выступление «МЮ» во второй части сезона. Но Мерто и Арнольд отказались идти на такой шаг.

Несмотря на это, Рангник использовал пресс-конференции, чтобы дать понять, в каком направлении должен двигаться «Манчестер Юнайтед». В частности, немец настаивал на том, что команде нужен новый форвард даже в случае, если Роналду останется.

Напомним, Рангник покинул «МЮ» в конце мая. После ухода с поста тренера он должен был стать консультантом клуба, но эту должность он не занял. «Юнайтед» сообщил, что это связано с обязанностями немца в сборной Австрии.

Роналду пропустит сегодняшнюю тренировку «МЮ» в связи с семейными обстоятельствами.

В минувшем сезоне 37-летний форвард забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

Ищем клуб для Роналду в ЛЧ: идеального варианта нет – «Челси» выглядит интереснее всех. Но с оговорками