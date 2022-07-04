Возвращение Роналду в «Реал» исключено. «Мадрид» не будет подписывать игроков, угрожающих атмосфере

Возвращение нападающего в «Реал» исключено.

Прошлым летом форвард мечтал вернуться в мадридский клуб. Португалец, желавший покинуть «Ювентус», связался с руководителями «Реала» и предложил клубу свои услуги, однако «Мадрид» не рассматривал такой вариант и не собирался приглашать Криштиану.

В результате Роналду перешел из «Ювентуса» в .

После отказа от прошлым летом отношения между Криштиану и руководством клуба охладились. Сейчас, когда форвард хочет покинуть «Манчестер Юнайтед», контактов между «Реалом» и представителями нападающего не было. Как ожидается, их не будет и в ближайшие дни.

«Реал» некоторое время назад разработал трансферную стратегию и не будет изменять ей ради какого-либо игрока. Теперь в «Мадриде» атмосфера в команде ставится выше индивидуальностей.

Ситуация с Килианом Мбаппе, который отказался от перехода в «Реал» и продлил контракт с «ПСЖ», лишь утвердила «Мадрид» во мнении о том, что не нужно подписывать игроков, угрожающих атмосфере в команде.