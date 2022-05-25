Гендиректор «Ман Сити»: «МЮ», «Бавария» и «Реал» могли бы платить Холанду столько же. Мы объяснили ему проект, он принял решение»

Гендиректор Ферран Сориано высказался о переходе форварда .

«Холанд выбрал нас. Вы знаете сумму трансфера – она в пределах разумного. Его зарплата – та, которую мы можем себе позволить и которую он заслужил.

Мы объяснили ему суть проекта. Такие же деньги ему могли бы платить , , . Но он принял решение, где хочет играть, и мы этому рады.

Мы сосредоточены на футболе, хороших выступлениях, победах, а не звездах. Нам не хватало центрального нападающего. Мы больше года искали замену великолепному Агуэро, и Холанд – подходящий человек», – сказал менеджер.

Холанд в «Ман Сити» будет получать 350 тысяч фунтов в неделю плюс бонусы. Контракт – на 5 лет

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