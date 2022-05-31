Глава «Ман Сити»: «Холанд – феноменальный, уникальный игрок. Все топ-клубы мира хотели его»

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Пеп Гвардиола Хальдон аль Мубарак Эрлинг Холанд Футбол

Глава «Манчестер Сити» рад переходу Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии».

«Мы следили за Холандом последние четыре или пять лет – с начала его карьеры в Норвегии и после перехода в «Боруссию». Все эти годы мы следили за его прогрессом и видели его переход от очень талантливого, качественного молодого игрока с высоким потенциалом к одному из самых интересных нападающих мира, если не самому интересному. Это очень, очень уникальный, невероятно талантливый нападающий, за которым, как я думаю, следил весь мир.

Могу сказать, что все топ-клубы мира хотели подписать его, и мы очень довольны, что Холанд выбрал «Манчестер Сити».

Думаю, это свидетельствует об отличной работе, проделанной в клубе. Это показывает качество этой команды, ведь Холанд – не просто отличный игрок, но и, как я думаю, очень умный игрок, который увидел потенциал здесь и понял, как может развиваться с профессиональной точки зрения, являясь частью этой команды под руководством Пепа Гвардиолы и со всей нашей инфраструктурой.

Это и различные объекты – тренировочные поля, стадион, и фанаты, это самое важное. Думаю, у него есть связь с фанатами.

Считаю, что трансфер Холанда – это отличное решение для нас. Мы получаем по-настоящему феноменального игрока, который принесет нам много отличных воспоминаний», – сказал председатель совета директоров «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак.

В завершившемся сезоне 21-летний нападающий забил 29 голов и отдал 7 передач в 30 матчах за «Дортмунд» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

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