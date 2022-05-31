Глава «Ман Сити»: «Холанд – феноменальный, уникальный игрок. Все топ-клубы мира хотели его»

Глава «Манчестер Сити» рад переходу из дортмундской .

«Мы следили за Холандом последние четыре или пять лет – с начала его карьеры в Норвегии и после перехода в «Боруссию». Все эти годы мы следили за его прогрессом и видели его переход от очень талантливого, качественного молодого игрока с высоким потенциалом к одному из самых интересных нападающих мира, если не самому интересному. Это очень, очень уникальный, невероятно талантливый нападающий, за которым, как я думаю, следил весь мир.

Могу сказать, что все топ-клубы мира хотели подписать его, и мы очень довольны, что Холанд выбрал «Манчестер Сити».

Думаю, это свидетельствует об отличной работе, проделанной в клубе. Это показывает качество этой команды, ведь Холанд – не просто отличный игрок, но и, как я думаю, очень умный игрок, который увидел потенциал здесь и понял, как может развиваться с профессиональной точки зрения, являясь частью этой команды под руководством и со всей нашей инфраструктурой.

Это и различные объекты – тренировочные поля, стадион, и фанаты, это самое важное. Думаю, у него есть связь с фанатами.

Считаю, что трансфер Холанда – это отличное решение для нас. Мы получаем по-настоящему феноменального игрока, который принесет нам много отличных воспоминаний», – сказал председатель совета директоров Хальдон аль Мубарак.

В завершившемся сезоне 21-летний нападающий забил 29 голов и отдал 7 передач в 30 матчах за «Дортмунд» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

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