Холанд забил 20 голов в 21 матче за Норвегию. У него 2+1 в игре со Швецией

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Эрлинг Холанд забил 20 голов в 21 матче за сборную Норвегии.

Нападающий сделал дубль в матче 4-го тура Лиги наций против Швеции (3:2), забив с игры и с пенальти.

Также на счету 21-летнего форварда результативная передача.

«Манчестер Сити» в мае объявил о договоренности с «Боруссией» Дортмунд о трансфере игрока.

Холанд перешел в «Боруссию» в январе 2020-го. За два с половиной сезона он забил за немецкий клуб 86 голов в 89 матчах и отдал 23 результативных паса. Его подробная статистика доступна здесь.

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