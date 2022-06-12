Холанд забил 20 голов в 21 матче за Норвегию. У него 2+1 в игре со Швецией

забил 20 голов в 21 матче за сборную Норвегии.

Нападающий сделал дубль в матче 4-го тура против (3:2), забив с игры и с пенальти.

Также на счету 21-летнего форварда результативная передача.

в мае объявил о договоренности с «Боруссией» о трансфере игрока.

Холанд перешел в «Боруссию» в январе 2020-го. За два с половиной сезона он забил за немецкий клуб 86 голов в 89 матчах и отдал 23 результативных паса. Его подробная статистика доступна здесь.