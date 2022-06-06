Мбаппе – самый дорогой игрок мира по версии CIES. Винисиус – 2-й, Холанд – 3-й, три игрока «Барсы» – в топ-10

возглавил рейтинг самых дорогих игроков мира по версии CIES.

Исследовательский центр CIES Football Observatory составил список самых дорогих футболистов мира, оценив их потенциальную трансферную стоимость.

Рейтинг возглавил форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, которого оценили в 205,6 млн евро.

Самым дорогим центральным защитником признан Рубен Диаш из «Манчестер Сити» (109,6 млн), крайним защитником – Трент Александер-Арнолд из (87,4 млн), полузащитником – Педри из «Барселоны» (135,1 млн), вратарем – Джанлуиджи Доннарумма из «ПСЖ» (73,7 млн).

В топ-100 рейтинга больше всего представителей – 41.

Топ-10 рейтинга самых дорогих игроков мира по версии CIES Football Observatory:

1. Килиан Мбаппе, «ПСЖ» – 205,6 млн евро;

2. Винисиус Жуниор, – 185,3;

3. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити» – 152,6;

4. Педри, «Барселона» – 135,1;

5. Джуд Беллингем, «Боруссия» Дортмунд – 133,7;

6. Фил Фоден, «Манчестер Сити» – 124;

7. Френки де Йонг, «Барселона» – 112,5;

8. Луис Диас, «Ливерпуль» – 110;

9. Рубен Диаш, «Манчестер Сити» – 109,6;

10. Ферран Торрес, – 109,5.

Полностью рейтинг можно изучить здесь.