Холанд после перехода в «Ман Сити»: «Мне нравится моя жизнь. Мне не стоит жаловаться»

Форвард Эрлинг Холанд высказался после перехода в из .

Норвежец выразил мнение после смерти своего агента .

«Теперь все изменилось. Вы же понимаете, я не должен говорить лишнего. Но мне не стоит жаловаться. Мне нравится моя жизнь, нравится, где я нахожусь. Я не должен жаловаться.

Если немного похвастаться, то если я что-то очень хорошо и умею, так это концентрироваться. Концентрироваться на футболе, а не на том, на чем не нужно. Надо уметь отметать лишнее в сторону.

Последние несколько месяцев было тяжело, непросто. И в то же время я делал все, что в моих силах, для «Боруссии» два с половиной года. Я готов к четырем матчам [за сборную], и это делает меня счастливым», – сказал Холанд.