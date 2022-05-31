Хави хочет, чтобы «Барса» подписала 8 игроков летом и отпустила 10-12 футболистов

Теги Бавария Милан Челси Йорди Кройфф премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Севилья Хави серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Лидс Вулверхэмптон Сесар Аспиликуэта Роберт Левандовски Люк де Йонг Маркос Алонсо Матеу Алемани Нето Мемфис Депай Самюэль Умтити Мартин Брэйтуэйт Андреас Кристенсен Адама Траоре Франк Кессиэ Рубен Невеш Клеман Лангле Френки де Йонг Усман Дембеле Рафинья Диас Оскар Мингеса Рикард Пуч Серджиньо Дест Футбол

Хави хочет, чтобы «Барса» купила 8 игроков летом и отпустила 10-12 футболистов.

В ближайшие часы тренер «Барселоны» Хави и президент клуба Жоан Лапорта встретятся, чтобы обсудить перестройку в команде. Тренер запросил восемь новичков и составил список из 10-12 игроков, которых он не хочет видеть в «Барселоне».

На встрече будут присутствовать директор «Барселоны» Матеу Алемани, советник президента клуба Йорди Кройфф и вице-президент «Барсы» Рафа Юсте.

В число игроков, которых Хави хочет видеть в команде, входят крайние защитники Сесар Аспиликуэта и Маркос Алонсо, центральный защитник Андреас Кристенсен, полузащитники Франк Кессиэ и Рубен Невеш, вингер Рафинья и центральный нападающий Роберт Левандовски.

Переговоры по некоторым из этих игроков уже находятся на продвинутой стадии. В частности, это Кристенсен и Кессиэ, которые переходят в «Барсу» на правах свободных агентов. По некоторым из них «Барса» ведет переговоры с клубом. Это касается Аспиликуэты и Алонсо, права на которых принадлежат «Челси». Все остальные сделки зависят от финансовых возможностей «Барсы».

Во вторник, на встрече членов совета директоров, «Барселона» планирует предпринять шаги, которые улучшат финансовое положение клуба и изменят ситуацию с соблюдением ФФП так, что регистрация новичков будет возможна.

Хави уже пообщался с игроками, на которых не рассчитывает. Он лично встретился с вратарем Нето, защитниками Самюэлем Умтити, Оскаром Мингесой, Клеманом Лангле, полузащитником Рики Пучем, вингером Адама Траоре и форвардами Мартином Брэйтуэйтом и Люком де Йонгом.

Траоре и де Йонг вернутся в клубы, у которых «Барса» их арендовала, – это «Вулверхэмптон» и «Севилья» соответственно.

В составе «Барселоны» есть четыре игрока, будущее которых остается неопределенным. Это вингер Усман Дембеле, контракт которого истекает. Он еще не решил, подпишет ли новое соглашение с каталонцами. Кроме того, «Барса» готова рассмотреть предложения по Френки де Йонгу, Мемфису Депаю и Серджиньо Десту, если получит интересные предложения.

Хави представит все эти планы Лапорте на предстоящей встрече.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные