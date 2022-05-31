Хави хочет, чтобы «Барса» подписала 8 игроков летом и отпустила 10-12 футболистов

Хави хочет, чтобы «Барса» купила 8 игроков летом и отпустила 10-12 футболистов.

В ближайшие часы тренер «Барселоны» Хави и президент клуба Жоан Лапорта встретятся, чтобы обсудить перестройку в команде. Тренер запросил восемь новичков и составил список из 10-12 игроков, которых он не хочет видеть в «Барселоне».

На встрече будут присутствовать директор «Барселоны» Матеу Алемани, советник президента клуба Йорди Кройфф и вице-президент «Барсы» Рафа Юсте.

В число игроков, которых Хави хочет видеть в команде, входят крайние защитники Сесар Аспиликуэта и Маркос Алонсо, центральный защитник Андреас Кристенсен, полузащитники Франк Кессиэ и Рубен Невеш, вингер Рафинья и центральный нападающий .

Переговоры по некоторым из этих игроков уже находятся на продвинутой стадии. В частности, это Кристенсен и Кессиэ, которые переходят в «Барсу» на правах свободных агентов. По некоторым из них «Барса» ведет переговоры с клубом. Это касается Аспиликуэты и Алонсо, права на которых принадлежат . Все остальные сделки зависят от финансовых возможностей «Барсы».

Во вторник, на встрече членов совета директоров, планирует предпринять шаги, которые улучшат финансовое положение клуба и изменят ситуацию с соблюдением ФФП так, что регистрация новичков будет возможна.

Хави уже пообщался с игроками, на которых не рассчитывает. Он лично встретился с вратарем Нето, защитниками Самюэлем Умтити, Оскаром Мингесой, Клеманом Лангле, полузащитником Рики Пучем, вингером Адама Траоре и форвардами Мартином Брэйтуэйтом и Люком де Йонгом.

Траоре и де Йонг вернутся в клубы, у которых «Барса» их арендовала, – это и соответственно.

В составе «Барселоны» есть четыре игрока, будущее которых остается неопределенным. Это вингер Усман Дембеле, контракт которого истекает. Он еще не решил, подпишет ли новое соглашение с каталонцами. Кроме того, «Барса» готова рассмотреть предложения по Френки де Йонгу, Мемфису Депаю и Серджиньо Десту, если получит интересные предложения.

Хави представит все эти планы Лапорте на предстоящей встрече.