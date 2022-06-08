Цели «Челси» в атаке – Стерлинг и Нкунку, а не Дембеле. Боэли готов профинансировать трансфер де Лигта

Стали известны планы «Челси» на летнее трансферное окно.

Хотя контракт вингера с «Барселоной» истекает, «Челси» не близок к подписанию этого игрока на правах свободного агента. У лондонцев другие цели для усиления атаки – это («Манчестер Сити») и Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»).

Как пишет The Telegraph, приоритетной зоной для усиления остается оборона. «Челси» надеется купить у «Севильи» Жюля Кунде.

Новый владелец «синих» Тодд Боэли готов профинансировать покупку Маттейса де Лигта у , если тренер Томас Тухель решит, что 22-летний защитник – наилучший вариант для усиления. Также «Челси» интересен защитник Йошко Гвардиол.

Учитывая амбиции новых владельцев, не стоит отрицать, что «Челси» сделает предложение по полузащитнику Деклану Райсу. Тухель – большой поклонник англичанина, которого «Вест Хэм» оценивает в 150 млн фунтов.

Тухель получит контроль над трансферами «Челси», как Пеп в «Ман Сити» и Клопп в «Ливерпуле». Новые владельцы считают тренера важнейшим активом клуба