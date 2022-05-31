Стерлинг интересен «Реалу», «Барсе», «Атлетико», «Челси» и «Баварии». Он хочет выиграть ЛЧ (Daily Mail)

Рахим Стерлинг интересен нескольким европейским топ-клубам.

Как утверждает Daily Mail, интерес к 27-летнему полузащитнику, контракт которого с «Манчестер Сити» действует до лета 2023 года, проявляют «Реал», , «Атлетико» и . Также ситуацию, сложившуюся вокруг него, изучает .

Интерес к англичанину усилился после отказа Килиана Мбаппе от перехода в мадридский клуб.

Некоторое время назад Стерлинг решил, что займется своим будущим после июньских матчей сборной Англии в Лиге наций. Отмечается, что он хочет играть за топ-клуб и выиграть чемпионов.

Ранее сообщалось, что Пеп Гвардиола хочет, чтобы Рахим остался в «Ман Сити».

Статистику полузащитника можно изучить здесь.