Стерлинг интересен «Реалу», «Барсе», «Атлетико», «Челси» и «Баварии». Он хочет выиграть ЛЧ (Daily Mail)

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Рахим Стерлинг интересен нескольким европейским топ-клубам.

Как утверждает Daily Mail, интерес к 27-летнему полузащитнику, контракт которого с «Манчестер Сити» действует до лета 2023 года, проявляют «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Челси». Также ситуацию, сложившуюся вокруг него, изучает «Бавария».

Интерес «Реала» к англичанину усилился после отказа Килиана Мбаппе от перехода в мадридский клуб.

Некоторое время назад Стерлинг решил, что займется своим будущим после июньских матчей сборной Англии в Лиге наций. Отмечается, что он хочет играть за топ-клуб и выиграть Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что Пеп Гвардиола хочет, чтобы Рахим остался в «Ман Сити».

Статистику полузащитника можно изучить здесь.

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