Хави хочет, чтобы «Барса» подписала Бернарду, Кунде, Левандовского, Рафинью и еще 4 игроков

Хави представил руководству «Барселоны» список игроков, которых он хочет видеть в клубе.

По данным Catalunya Ràdio, в него вошли восемь футболистов.

Это полузащитник Франк Кессиэ ( ), защитники Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта, Маркос Алонсо (все – ), нападающий ( ), вингер Рафинья («Лидс»), защитник Жюль Кунде («Севилья») и полузащитник Бернарду Силва ( ).

Ранее сообщалось, что с Кессиэ и Кристенсеном, которые покинут свои клубы на правах свободных агентов, «Барса» уже договорилась, но пока клуб из-за финансовых проблем не может их зарегистрировать.