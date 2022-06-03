Хави хочет, чтобы «Барса» подписала Бернарду, Кунде, Левандовского, Рафинью и еще 4 игроков

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Хави представил руководству «Барселоны» список игроков, которых он хочет видеть в клубе.

По данным Catalunya Ràdio, в него вошли восемь футболистов.

Это полузащитник Франк Кессиэ («Милан»), защитники Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта, Маркос Алонсо (все – «Челси»), нападающий Роберт Левандовски («Бавария»), вингер Рафинья («Лидс»), защитник Жюль Кунде («Севилья») и полузащитник Бернарду Силва («Манчестер Сити»).

Ранее сообщалось, что с Кессиэ и Кристенсеном, которые покинут свои клубы на правах свободных агентов, «Барса» уже договорилась, но пока клуб из-за финансовых проблем не может их зарегистрировать.

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