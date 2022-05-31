«Ман Сити» предложил Зинченко «Эвертону» и «Ньюкаслу». Клубу интересен Кукурелья из «Брайтона»

Александр Зинченко может уйти из «Манчестер Сити» этим летом.
«Манчестер Сити» хочет приобрести левого защитника этим летом и проявляет интерес к Марку Кукурелье из «Брайтона».
По этой причине, как пишет The Athletic, манчестерский клуб предложил «Эвертону» и «Ньюкаслу» подписать Зинченко.
В команде Пепа Гвардиолы украинец чаще выходил на левом фланге обороны, но после перехода в другой клуб он, вероятно, будет чаще играть в полузащите.
«Эвертон», подписавший левого защитника Виталия Миколенко на замену Люке Диню, будет искать варианты усиления полузащиты. Если Зинченко перейдет в «Эвертон», то его, вероятно, будут использовать в центре поля. Заинтересованность «Ньюкасла» в трансфере Зинченко будет зависеть от того, выкупит ли клуб Мэтта Таргетта у «Астон Виллы».
Ранее сообщалось, что Александр интересен «Арсеналу».
В минувшем сезоне 25-летний футболист выходил на поле в 28 матчах «Манчестер Сити» во всех турнирах (15 из них – в АПЛ, и это самый низкий показатель Зинченко за последние три сезона) и отдал 6 передач. Его статистику можно изучить здесь.