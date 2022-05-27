«Арсенал» хочет подписать Зинченко. Артета намерен использовать его в полузащите

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«Арсеналу» интересен игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко.

Как пишет Daily Mail, тренеру лондонского клуба Микелю Артете симпатичен не только форвард Габриэл Жезус, в борьбе за которого «Арсенал» уже участвует, но и Зинченко.

Артета хочет использовать Александра в центре поля – там он играет за сборную Украины. В составе «Манчестер Сити» Зинченко чаще появлялся на позиции левого защитника.

У Артеты, работавшего ассистентом Пепа Гвардиолы в «Ман Сити», отличные отношения и с Зинченко, и с Жезусом. Однако у «Арсенала» будут конкуренты в борьбе за обоих этих футболистов.

Руководство «Манчестер Сити» не собирается препятствовать игрокам, которые хотят сменить клуб, если его удовлетворят полученные предложения.

Жезус хочет уйти из «Ман Сити», так как летом к команде присоединятся Эрлинг Холанд и Хулиан Альварес. Будущее Зинченко выглядит более неопределенным, так как украинец всегда хотел бороться за место в составе «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось об интересе клуба к левому защитнику «Брайтона» Марку Кукурелье.

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