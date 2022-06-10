Мостовой об Абаскале в «Спартаке»: «Кошмар. Зачем играть в футбол, когда можно быть режиссером и возглавить команду?»

в шоке от назначения Гильермо Абаскаля на пост тренера «Спартака».

– Как вы оцениваете назначение Абаскаля?

– Да никак! Вот просто никак. Кошмар. Мне очень удивительно, что «Спартак» назначает такого тренера. Чем руководствуются люди, каким принципами? Кажется, что при каждом новом назначении в руководстве хотят, чтобы люди не болели за «Спартак».

– Что думаете о том, что он работал видеоаналитиком у Эмери? (Работать в штабе экс-тренера «Спартака» Абаскаль начал в 2014 году, когда Эмери тренировал «Севилью» – Sports.ru).

– Еще удивительнее. Все могут тренером: видеоаналитики, водители, журналисты, юристы – вообще все. Зачем людям играть в футбол, когда можно быть режиссером и возглавить команду?

Мы видим примеры, когда люди не играют и побеждают, но стабильно идти по такому пути… Это показатель самой системы, – сказал бывший игрок .