Мостовой о финале «Спартак» – «Динамо»: «Кто там думал, что «Енисей» и «Алания» что-то могут, вы чего?»

высказался о выходе «Спартака» и в финал БЕТСИТИ Кубка России.

Обе команды в полуфинале добились победы над соперниками из со счетом 3:0.

«Все как и говорил. 3:0 – так же, как и «Динамо».

Кто там мог думать, что и что-то могут: ребят, вы чего говорите? После первых 30 минут «Спартак» уже должен был 3:0 выигрывать. Они торопились и друг другу не давали передачи. «Енисей» пытался держать мяч, было пару подходов.

«Енисей» и «Аланию» нужно поздравить, что они дошли до полуфинала. Силы были неравны», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

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