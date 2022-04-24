Мостовой о судействе: «Конечно, «Спартак» будет 10-м, если со 2-го тура так много спорных решений»

высказался о работе судей в матчах .

Красно-белые уступили «Ростову» в 26-м туре чемпионата России (2:3).

Арбитр Виталий Мешков назначил два пенальти в ворота «Спартака», а также отменил два гола московской команды.

«Отмененный гол Игнатова – какая это рука? Руки у нас есть у всех: «Спартак» обокрал, сделал несколько шикарных передач, забив гол. Они возвращаются и отменяют.

Пенальти с Полозом: человек кидает мяч и ныряет туда, прыгая на ногу защитника. А что защитник должен делать? Давайте отменим единоборства, борьбу. Входит игрок в штрафную площадь, защитник вообще не имеет права отнимать мяч. Никто не спорит с последним моментом в добавленное время – Жиго попал по ноге.

Почему-то спорные решения не в пользу «Спартака». Посмотрите, сколько моментов таких! Говорят, что «Спартак» находится на 10-м месте, конечно, он будет там, если со второго тура таких спорных решений было много», – сказал бывший игрок сборной России.

«Спартаку» опять больно от судей: 2 отмененных гола и спорные пенальти. Что это было?