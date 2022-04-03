«При вылете «Спартака» пол-России надо будет откачивать. Это катастрофа». Мостовой о бывшем клубе

Теги Спартак премьер-лига Россия Олимп-ФНЛ Александр Мостовой Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой оценил последствия возможного вылета «Спартака» в Олимп-ФНЛ.

«Вылет «Спартака» – это было бы что-то совсем фантастическое. Я такого не допускаю.

Но сейчас команде надо смотреть вниз, а не наверх. Такое представить просто невозможно.

Если это вдруг случится, то это будет катастрофа. Половину России надо будет откачивать», – сказал бывший полузащитник сборной России и московской команды.

«Спартак» в 6 очках от зоны вылета – впервые в чемпионате России после 23 туров. В 2003-м было 8 очков

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