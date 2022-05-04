Мостовой о Федотове: «Сочи» выступает лучше «Спартака». Какой смысл уходить?»

считает, что нет смысла переходить в «Спартак».

Ранее сообщалось, что главный тренер будет ключевым претендентом на аналогичную должность в московском клубе в случае ухода Паоло Ваноли.

«Что касается возможного прихода Федотова в «Спартак», то «Сочи» сейчас на третьем месте: какой смысл уходить? Команда выступает лучше «Спартака».

Другое дело, что «Спартак» – это бренд и история. Каждый мечтает попасть в .

А «Сочи» сейчас на третьем-четвертом месте, но кто знает, что будет через два-три года», – сказал бывший полузащитник сборной России.