Мостовой о Федотове: «Сочи» выступает лучше «Спартака». Какой смысл уходить?»

Александр Мостовой считает, что Владимиру Федотову нет смысла переходить в «Спартак».
Ранее сообщалось, что главный тренер «Сочи» будет ключевым претендентом на аналогичную должность в московском клубе в случае ухода Паоло Ваноли.
«Что касается возможного прихода Федотова в «Спартак», то «Сочи» сейчас на третьем месте: какой смысл уходить? Команда выступает лучше «Спартака».
Другое дело, что «Спартак» – это бренд и история. Каждый мечтает попасть в «Спартак».
А «Сочи» сейчас на третьем-четвертом месте, но кто знает, что будет через два-три года», – сказал бывший полузащитник сборной России.