Мостовой о Федотове: «Сочи» выступает лучше «Спартака». Какой смысл уходить?»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Владимир Федотов 1966 Чемпионат.com Сочи Футбол

Александр Мостовой считает, что Владимиру Федотову нет смысла переходить в «Спартак». 

Ранее сообщалось, что главный тренер «Сочи» будет ключевым претендентом на аналогичную должность в московском клубе в случае ухода Паоло Ваноли. 

«Что касается возможного прихода Федотова в «Спартак», то «Сочи» сейчас на третьем месте: какой смысл уходить? Команда выступает лучше «Спартака».

Другое дело, что «Спартак» – это бренд и история. Каждый мечтает попасть в «Спартак».

А «Сочи» сейчас на третьем-четвертом месте, но кто знает, что будет через два-три года», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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