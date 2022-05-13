Александр Мостовой: «Спартак» не пропустит 7 голов от «Зенита» в этот раз. Произошедшее в Питере бывает раз в 10 лет»

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Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча между «Спартаком» и «Зенитом».

«В этот раз «Спартак», конечно, не пропустит семь голов. Такое, как произошло в Питере, бывает раз в десять лет.

Такого точно не будет. Тем более «Зенит» уже давно чемпион, да и «Спартак» выровнялся. Игра должна получиться в удовольствие.

Думаю, играть будут те, кто получает меньше игрового времени. А что дает этот матч? У «Зенита» уже половина игроков в отпуске, на чемоданах, а в «Спартаке» есть риск получить повреждения к финалу.

Смысла рисковать и носиться, чтобы потом кусать локти, нет», – сказал бывший хавбек красно-белых.

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