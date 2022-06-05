Тихонов – Губерниеву: «Что ж ты не заступился за своего друга Галкина, когда Симоньян назвала его геем?»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов ответил на оскорбления журналиста Дмитрия Губерниева в свой адрес.

Ранее Тихонов в одном из своих интервью назвал артиста Максима Галкина геем. После этого Губерниев жестко раскритиковал бывшего биатлониста.

«Мне часто задают вопросы, почему так себя ведет Губерниев? Ну, он человек недалекий. Когда Маргарита Симоньян открыто говорит в эфире у Соловьева, что всем известно, что предатель Галкин – гей, а женился на Пугачевой только для отвода глаз, Губерниев делает вид, что живет в каком-то другом измерении.

Я все не мог понять, почему походка у этой говорящей головы в последнее время изменилась, и только когда он заступился за голубенького стало понятно. К тому же этот гей оказался предателем, уехал за рубеж и поливает Россию – страну, которая ему дала шанс построить огромные дома.

Дима, меня не волнуют все твои оскорбления, но что ж ты не заступился за своего друга Галкина, когда его так назвала Симоньян? Или у тебя кишка тонка спорить со столь влиятельной дамой? Вот в этом весь ты, всегда боялся сказать слово поперек тех, от кого ты зависишь», – сказал Тихонов.