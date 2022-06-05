РФС подал протест в ФИФА из-за изображения Крыма на форме сборной Украины

РФС подал протест из-за формы , на которой изображен Крым.

« направил в протест в связи с нарушением правил организации, а именно демонстрации на форме национальной сборной изображения Крыма в составе Украины.

Кроме того, еще один протест был выражен по фактам отдельных высказываний представителей украинской федерации, разжигающих рознь в отношении граждан России», – говорится в заявлении Российского футбольного союза.

Сегодня сборная Украины сыграет с Уэльсом в решающем стыковом матче отбора ЧМ-2022. Победитель игры примет участие в финальном турнире.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 19:00 по московскому времени.