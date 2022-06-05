Единая лига ВТБ. Финал. 7-й матч. ЦСКА примет «Зенит»

В воскресенье, 5 июня, в Москве состоится решающий седьмой матч финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между местным ЦСКА и петербургским «Зенитом».
Единая лига ВТБ
Плей-офф
Финал (до четырех побед)
Седьмой матч
- Дата проведения
- 5 июня, 14.00, «Мегаспорт»
В серии ничья – 3-3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Седьмой матч финала лиги ВТБ уже сегодня. Разбираем значение решающей игры для звезд ЦСКА и «Зенита»
«Зенит» внезапно разгромил ЦСКА, активировав уникальную защиту. В финале Лиги ВТБ будет решающий седьмой матч
Финал Лиги ВТБ подарил нам второй исторический матч подряд. «Зенит» обыграл ЦСКА в Москве и заставил поверить в чудо