Единая лига ВТБ. Финал. 7-й матч. ЦСКА примет «Зенит»

В воскресенье, 5 июня, в Москве состоится решающий седьмой матч финальной серии плей-офф лиги ВТБ между местным ЦСКА и петербургским «Зенитом».

Единая лига ВТБ

Плей-офф

Финал (до четырех побед)

Седьмой матч

В серии ничья – 3-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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