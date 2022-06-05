Месси забил 84 гола за Аргентину и делит 4-е место среди бомбардиров сборных с Пушкашем. До рекорда Роналду – 31 мяч

Лионель Месси забил 82-й, 83-й и 84-й голы за сборную Аргентины.
Нападающий «ПСЖ» реализовал пенальти в товарищеском матче со сборной Эстонии, затем забил второй мяч с игры, а во втором тайме оформил хет-трик.
С 84 мячами в 162 матчах аргентинец теперь делит 4-е место по голам за сборную – столько же забил Ференц Пушкаш. Лидирует в рейтинге форвард Португалии Криштиану Роналду – 115 голов в 187 играх.
Лучшие бомбардиры сборных:
1. Криштиану Роналду (Португалия) – 115 голов в 187 матчах;
2. Али Даеи (Иран) – 109 голов в 148 матчах;
3. Мохтар Дахари (Малайзия) – 89 голов в 142 матчах;
4-5. Лионель Месси (Аргентина) – 84 гола в 162 матчах;
4-5. Ференц Пушкаш (Венгрия) – 84 гола в 89 матчах.
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