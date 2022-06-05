НБА. Плей-офф. Финал. «Голден Стэйт» примет «Бостон» во 2-м матче серии

В воскресенье, 5 июня, в Сан-Франциско пройдет второй матч финальной серии плей-офф НБА сезона-2021/22.

«Голден Стэйт» попытается на своей арене добиться первой победы в серии против «Бостона» .

НБА

Финальная серия

Второй матч

В серии впереди «Бостон» – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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