Надаль о травме: «Я играл с онемевшей стопой. Делали инъекцию в нерв»

14-кратный чемпион «Ролан Гаррос» ответил на вопрос, верил ли он, что может в этом году выиграть титул.

Перед турниром у него обострилась хроническая травма стопы.

«Если бы я не верил, то, наверное, меня бы здесь не было. Но, конечно, это большой сюрприз.

И в мире тенниса все знают, что подготовка была неидеальной. Сначала я пропустил полтора месяца тренировок из-за перелома ребра. А потом заболела стопа. Эта травма никогда не исчезает, но в Риме было особенно тяжело.

Но тут со мной был мой врач. Не знаю, как объяснить это по-английски, но мы играли с онемевшей стопой. Делали инъекцию в нерв. Так что стопа засыпала. Поэтому мне удалось сыграть».

В интервью французскому телевидению Надаль сказал, что после матча с Корентеном Муте во втором круге не мог ходить. По его словам, сейчас они с врачом будут искать другое решение, потому что играть под постоянной анестезией невозможно.

Надаль на «Ролан Гаррос» – неописуемое доминирование: 14 титулов, 97% побед и рекорды, которые невозможно побить

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