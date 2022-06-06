Клаудиньо – лучший игрок сезона РПЛ по версии игроков, Агаларов – 2-й, Нобоа – 3-й

Клаудиньо признан лучшим игроком РПЛ по версии футболистов лиги.

Полузащитник занял первое место по результатам опроса «Спорт-Экспресса» среди игроков.

Бразилец – единственный игрок, которого отметили футболисты всех 16 клубов. Клаудиньо получил 44 первых места.

Второе место занял форвард «Уфы» Гамид Агаларов, третье – хавбек Кристиан Нобоа.

Также в пятерку попали Себастьян Шиманьски из (4-е место) и из «Зенита» (5-е место).

От каждой из 16 команд РПЛ проголосовали по 11 игроков, каждый назвал тройки лучших.

25-летний Клаудиньо забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи в завершившемся сезоне . Его статистика – здесь.