Клаудиньо – лучший игрок сезона РПЛ по версии игроков, Агаларов – 2-й, Нобоа – 3-й

Клаудиньо признан лучшим игроком РПЛ по версии футболистов лиги.
Полузащитник «Зенита» занял первое место по результатам опроса «Спорт-Экспресса» среди игроков.
Бразилец – единственный игрок, которого отметили футболисты всех 16 клубов. Клаудиньо получил 44 первых места.
Второе место занял форвард «Уфы» Гамид Агаларов, третье – хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа.
Также в пятерку попали Себастьян Шиманьски из «Динамо» (4-е место) и Вильмар Барриос из «Зенита» (5-е место).
От каждой из 16 команд РПЛ проголосовали по 11 игроков, каждый назвал тройки лучших.
25-летний Клаудиньо забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи в завершившемся сезоне РПЛ. Его статистика – здесь.