«Зенит» выиграл Единую лигу ВТБ впервые в истории, прервав победную серию ЦСКА

Санкт-петербургский «Зенит» завоевал первый в истории клуба титул чемпиона Единой лиги ВТБ.

В решающем седьмом матче финальной серии плей-офф «Зенит» в гостях нанес поражение 10-кратному чемпиону лиги, московскому ЦСКА. Встреча в Москве закончилась со счетом 81:75 в пользу гостей из Санкт-Петербурга.

«Зенит» прервал серию ЦСКА из девяти подряд чемпионских титулов. До сегодняшнего дня единственной командой, которой удалось обыграть армейцев в финале, были подмосковные «Химки» (сезон-2010/11).

В этом сезоне впервые в истории Лиги ВТБ финальная серия проходила до четырех побед. Уступая по ходу серии 1-3, «Зенит» сумел выиграть три последних матча и завоевать титул.

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