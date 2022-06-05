Емельяненко – о санкциях против спортсменов из России: «Надеемся, что эти страны одумаются. Они поймут, что без нас никуда»

Легендарный боец ММА Федор Емельяненко высказался о санкциях против российских спортсменов, которые коснулись и представителей смешанных единоборств.

«Мы надеемся, что санкции не будут вечными, что чемпионаты Европы и мира будут полноценными.

Но план «Б» нужен, мы разрабатываем план «Б»: встречаемся и общаемся с дружественными странами. Как-то у нас получается, что всегда был лозунг «Спорт вне политики», но по спорту в первую очередь бьет политика.

Надеемся, что все-таки одумаются санкционные страны наши, которые пытаются нам палки в колеса вставить. Они поймут, что без России никак и никуда», – сказал Емельяненко.

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