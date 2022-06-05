Украина превзошла Уэльс по ударам (22:10), попаданиям в створ (9:3) и владению мячом (67,6% на 32,4%), но проиграла в Кардиффе из-за автогола

Теги Сборная Украины по футболу сборная Уэльса по футболу Андрей Ярмоленко квалификация ЧМ-2022 Александр Петраков Футбол

Сборная Украины потерпела поражение от Уэльса, несмотря на статистическое преимущество.

Команда Александра Петракова в течение финального стыкового матча ЧМ-2022 нанесла больше ударов по воротам соперника (22 против 10), больше раз попала в створ (9 против 3), чаще владела мячом (67,6% времени против 32,4%).

Единственный гол был забит украинским полузащитником Андреем Ярмоленко в собственные ворота. Встреча проходила в Кардиффе.

Уэльс не пустил Украину на ЧМ – все решил автогол Ярмоленко. Теперь знаем все команды от Европы

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