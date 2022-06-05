«Бриллиантовая лига». Магучих, Томпсон, Уайтмен и Паулино одержали победы на этапе в Марокко

5 июня в Марокко проходит четвертый этап «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике.

«Бриллиантовая лига»

4-й этап

Рабат, Марокко

Мужчины

Прыжки в длину

1. Милтиадис Тентоглу (Греция) – 8,27

2. Симон Эхаммер (Швейцария) – 8,13

3. Майкель Массо (Куба) – 8,08

Диск

21.25

200 м

21.58

400 м с/б

22.27

800 м

1. Эммануэль Ваньони (Кения) – 1.45,47

2. Найджел Амос (Ботсвана) – 1.45,66

3. Габриэль Туаль (Франция) – 1.45,71

1500 м

1. Джейк Уайтмен (Великобритания) – 3.32,62

2. Джейк Хейвард (Великобритания) – 3.33,54

3. Абделатиф Садики (Марокко) – 3.33,93

3000 м с/п

22.46

Женщины

Прыжки в высоту

1. Ярослава Магучих (Украина) – 1,96

2. Ирина Геращенко (Украина) – 1,93

3. Никола Олислагерс (Австралия) –1,93

Прыжки с шестом

20.45

Тройной прыжок

21.43

100 м

1. Элейн Томпсон-Хера (Ямайка) – 10,83

2. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 11,04

3. Наташа Моррисон (Ямайка) – 11,22

400 м

1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) – 50,10

2. Сада Уильямс (Барбадос) – 50,74

3. Стефани Энн Макферсон (Ямайка) – 51,37

1500 м

1. Хирут Мешеша (Эфиопия) – 3.57,30

2. Фревейни Хайлу (Эфиопия) – 3.58,18

3. Аксумавит Эмбайе (Эфиопия) – 3.58,80

3000 м

22.07

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.