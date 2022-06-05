«Бриллиантовая лига». Магучих, Томпсон, Уайтмен и Паулино одержали победы на этапе в Марокко

5 июня в Марокко проходит четвертый этап «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике.
4-й этап
Рабат, Марокко
Мужчины
Прыжки в длину
1. Милтиадис Тентоглу (Греция) – 8,27
2. Симон Эхаммер (Швейцария) – 8,13
3. Майкель Массо (Куба) – 8,08
Диск
21.25
200 м
21.58
400 м с/б
22.27
800 м
1. Эммануэль Ваньони (Кения) – 1.45,47
2. Найджел Амос (Ботсвана) – 1.45,66
3. Габриэль Туаль (Франция) – 1.45,71
1500 м
1. Джейк Уайтмен (Великобритания) – 3.32,62
2. Джейк Хейвард (Великобритания) – 3.33,54
3. Абделатиф Садики (Марокко) – 3.33,93
3000 м с/п
22.46
Женщины
Прыжки в высоту
1. Ярослава Магучих (Украина) – 1,96
2. Ирина Геращенко (Украина) – 1,93
3. Никола Олислагерс (Австралия) –1,93
Прыжки с шестом
20.45
Тройной прыжок
21.43
100 м
1. Элейн Томпсон-Хера (Ямайка) – 10,83
2. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 11,04
3. Наташа Моррисон (Ямайка) – 11,22
400 м
1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) – 50,10
2. Сада Уильямс (Барбадос) – 50,74
3. Стефани Энн Макферсон (Ямайка) – 51,37
1500 м
1. Хирут Мешеша (Эфиопия) – 3.57,30
2. Фревейни Хайлу (Эфиопия) – 3.58,18
3. Аксумавит Эмбайе (Эфиопия) – 3.58,80
3000 м
22.07
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.