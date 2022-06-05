Крыховяк вернется в «Краснодар». Он планирует продолжить играть в России («СЭ»)

Полузащитник Гжегож Крыховяк вернется в .

По данным , польский футболист планирует продолжить выступление в России.

Этот сезон 32-летний игрок заканчивал в греческом клубе АЕК. Он приостановил контракт с «Краснодар», воспользовавшись новыми правилами ФИФА.

Отмечается, что в Греции хавбеку не понравилось, а такую зарплату, как в российском клубе, ему больше нигде не дадут. В «Краснодаре» Гжегож зарабатывает порядка 3 млн евро.

Контракт Крыховяка с «Краснодаром» действует до лета 2024 года.

В 9 матчах за хавбек забил 2 гола и отдал 2 передачи. Его полную статистику можно изучить здесь.