Крыховяк вернется в «Краснодар». Он планирует продолжить играть в России («СЭ»)

Полузащитник Гжегож Крыховяк вернется в «Краснодар».
По данным «Спорт-Экспресса», польский футболист планирует продолжить выступление в России.
Этот сезон 32-летний игрок заканчивал в греческом клубе АЕК. Он приостановил контракт с «Краснодар», воспользовавшись новыми правилами ФИФА.
Отмечается, что в Греции хавбеку не понравилось, а такую зарплату, как в российском клубе, ему больше нигде не дадут. В «Краснодаре» Гжегож зарабатывает порядка 3 млн евро.
Контракт Крыховяка с «Краснодаром» действует до лета 2024 года.
В 9 матчах за АЕК хавбек забил 2 гола и отдал 2 передачи. Его полную статистику можно изучить здесь.