Крыховяк вернется в «Краснодар». Он планирует продолжить играть в России («СЭ»)

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Полузащитник Гжегож Крыховяк вернется в «Краснодар».

По данным «Спорт-Экспресса», польский футболист планирует продолжить выступление в России.

Этот сезон 32-летний игрок заканчивал в греческом клубе АЕК. Он приостановил контракт с «Краснодар», воспользовавшись новыми правилами ФИФА.

Отмечается, что в Греции хавбеку не понравилось, а такую зарплату, как в российском клубе, ему больше нигде не дадут. В «Краснодаре» Гжегож зарабатывает порядка 3 млн евро. 

Контракт Крыховяка с «Краснодаром» действует до лета 2024 года.

В 9 матчах за АЕК хавбек забил 2 гола и отдал 2 передачи. Его полную статистику можно изучить здесь.

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