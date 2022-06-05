Надаль выиграл 22-й турнир «Большого шлема» и оторвался от Федерера с Джоковичем на два титула

Пятая ракетка мира обыграл в финале «Ролан Гаррос» – 6:3, 6:3, 6:0.

Испанец выиграл 22-й турнир «Большого шлема». По этому показателю он лучший теннисист в истории и теперь обходит и на два титула.

Надаль, победивший и на Australian Open, впервые в карьере выиграл первые два «Больших шлема» сезона. Он стал шестым игроком в Открытой эре, которому это удалось. До него это делали Род Лэйвер (в 1969-м собрал Большой шлем), трижды Бьорн Борг, Матс Виландер, Джим Курье и дважды Джокович.

На «Ролан Гаррос» Надаль победил 14-й раз. У Пита Сампраса, который занимает четвертое место в истории по титулам на «Больших шлемах», столько ТБШ всего.

В профессиональном теннисе никто, кроме Надаля, не выигрывал турнир «Большого шлема» двузначное количество раз. Джокович девять раз побеждал на , а Федерер – восемь раз на .

Вообще, кроме Надаля, только Федерер выигрывал один турнир двузначное количество – 10 раз побеждал в Галле и Базеле. А испанец взял 10+ титулов на четырех турнира: Рим (10), Монте-Карло (11), Барселону (12) и «Ролан Гаррос» (14).

Всего Надаль выиграл 92-й трофей. Больше только у Ивана Лендла (94), Федерера (103) и Джимми Коннорса (109).

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